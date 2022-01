Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mercredi 15 février

MANCHE

Samedi 18 et dimanche 19 février 2017, retrouvez-vous sur l'île de Tatihou pour un weekend placé sous le signe de la Saint Valentin. Vous mettez les pieds sur un lieu ou nature et histoire se rencontrent pour partager un doux moment de détente. Après un bon repas, vous finirez votre soirée en tête à tête en dégustant champagne et chocolats. Vous serez logés dans une chambre particulière située dans l?enceinte de l?ancien lazaret, au coeur du jardin d?acclimatation. Plus d'infos au 02 33 92 44 20.

Assistez à un concert de Jazz Manouche en hommage à la chanteuse violoniste Colette Lepage ce dimanche 19 février 2017 dès 17h à Carolles entre Saint Jean le Thomas et Jullouville. Comptez 10 euros l'entrée.

CALVADOS

À l'occasion de la sortie de leur nouvel EP, Du Whisky pour mon chien, les Goaties viennent mettre le feu au plancher de La Fermeture Eclair à Caen ce samedi 18 février 2017 dès 20h30 avec une release party qui ne manquera pas de surprendre. Notre trio d'éphèbes normands présente à cette occasion leur nouveau set. Pour ajouter au sublime de la soirée ils invitent Princesse Näpalm qui ouvrira les hostilités avec leur rockabilly électro.

Régis Mailhot est en one man show au casino Barrière de Deauville ce samedi 18 février 2017 dès 21h. Auteur et chroniqueur à succès, ce sniper de l'humour tire sur la politique, les religions et d'autres sujets qui fâchent, et rappelle qu'à une époque où faire rire est parfois considéré comme un délit, il est seul maître à son bord.

ORNE

Au coeur de l'hiver, des créatures apparaissent sur les prairies des bords de la Rouvre. Un serpent, un escargot, une araignée, un ours… ainsi que des personnages géants sont sortis tout droit des livres de contes pour se poser dans ce coin de nature. Venez écouter leurs histoires depuis le parking de la Maison de la Rivière et du paysage à Athis Val de Rouvre. Une sortie spéciale " famille ", à partir de 4 ans cet après-midi dès 14h30.

A l'occasion du Nouvel an chinois, emmenez vos enfants écouter des histoires du bout du monde ! Dragons et autres animaux fabuleux les attendent aujourd'hui dès 16h à la médiathèque de Mortagne au Perche. Animation gratuite pour petits et grands à partir de 3 ans.