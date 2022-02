Hors Normandie. Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

MANCHE

Samedi 18 et dimanche 19 février 2017 participez au salon des étalons, chevaux et poneys de sport au Pole Hippique de Saint-Lô. Une grande piste centrale permettra la présentation des étalons, un défilé ouvrira cette édition 2017 samedi en début d'après-midi. Un restaurant panoramique permettra de passer un moment convivial tout en profitant des présentations. Enfin l'épreuve " Le Grand Match " est reconduite cette année avec un règlement simplifié. Il s'agit d'une épreuve de saut d'obstacles par équipe de 2 étalons inspirée du concept " Coupe des Nations ". Plus d'infos sur polehippiquestlo.fr.

Samedi 18 février 2017, rendez-vous dès 14h au centre équestre d'Agon Coutainville pour la Carnaval Party. Venez fêter le carnaval avec vos poneys préférés avec au programme : animations et défilé à poney, concours de déguisement et bien sûr "Crêpes Party". Comptez 25 euros l'aprem.

Samedi 18 et dimanche 19 février 2017, retrouvez-vous sur l'île de Tatihou pour un weekend placé sous le signe de la Saint Valentin. Vous mettez les pieds sur un lieu ou nature et histoire se rencontrent pour partager un doux moment de détente. Après un bon repas, vous finirez votre soirée en tête à tête en dégustant champagne et chocolats. Vous serez logés dans une chambre particulière située dans l?enceinte de l?ancien lazaret, au coeur du jardin d?acclimatation. Plus d'infos au 02 33 92 44 20.

Assistez à un concert de Jazz Manouche en hommage à la chanteuse violoniste Colette Lepage ce dimanche 19 février 2017 dès 17h à Carolles entre Saint Jean le Thomas et Jullouville. Comptez 10 euros l'entrée.

Le Festival du Cinéma d'Animation du Neubourg continue encore pendant plusieurs jours. Différentes projections sont programmées au cinéma Le Viking. De nombreuses animations gratuites sont proposées aux enfants afin qu'ils puissent évaluer et élargir de manière ludique leurs connaissances sur le monde du cinéma d'animation. Toutes les infos et le programme sur leneubourg.fr.

Jusqu'au samedi 25 février 2017, la médiathèque de Saint-Lô a aménagé un espace Récréalire. Vos enfants assemblent une frise pour des carosses à la manière des trois brigands, jouent avec Cornebidouille, Pop et Loulou, les héros de la littérature jeunesse. Il y en a pour tous les goûts : jeux de société, applications tablettes, histoires en réalité augmentée. C'est pour les 3 à 12 ans.

CALVADOS

Du foot samedi 18 février 2017 dès 20h, Le stade Malherbe de Caen reçoit le LOSC pour le compte de la 26ème journée du championnat de ligue 1. Billetterie et renseignements sur : smcaen.fr accueil, une rencontre à suivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur Tendance Ouest, la radio du sport en Normandie !

Samedi 18 février 2017 il y a du roller-hockey à la Halle des Granges dès 19h30. Les Conquérants affrontent les Diables de Rethel pour le 14ème match de Ligue Élite. Plus d'infos sur rshc.fr

À l'occasion de la sortie de leur nouvel EP, Du Whisky pour mon chien, les Goaties viennent mettre le feu au plancher de La Fermeture Eclair à Caen ce samedi 18 février 2017 dès 20h30 avec une release party qui ne manquera pas de surprendre. Notre trio d'éphèbes normands présente à cette occasion leur nouveau set. Pour ajouter au sublime de la soirée ils invitent Princesse Näpalm qui ouvrira les hostilités avec leur rockabilly électro.

Régis Mailhot est en one man show au casino Barrière de Deauville ce samedi 18 février 2017 dès 21h. Auteur et chroniqueur à succès, ce sniper de l'humour tire sur la politique, les religions et d'autres sujets qui fâchent, et rappelle qu'à une époque où faire rire est parfois considéré comme un délit, il est seul maître à son bord.

Tous les samedis soir, le Casino vous invite à un moment détente en musique autour d'un verre. Ce weekend, c'est le groupe Scoop qui vous divertira avec sa sélection de reprises de standards pop rock et chansons actuelles, plus d'infos sur casinocabourg.com.

Dimanche 19 février 2017, venez participer à une grande sortie VTT proposée par le club Côte de Nacre Cyclo d'environ 30 kms et découvrez le territoire Terres de Nacre à vélo. Rendez-vous dès 9h30 Place des Marooniers, le casque est obligatoire.

Ce dimanche 19 février 2017, emmenez vos enfants à un après-midi jeux à la salle des fêtes de Tournay sur Odon. Une demi-journée pour jouer, partager, s'amuser, en famille ou entre amis ! L'association Les Partajoueurs vous propose plus de 90 jeux pour tous, et même un espace spécial pour les tous petits ! Comptez 4 euros l'entrée avec tarif dégressif pour les familles.

La cie Les fées Manivelles présente le spectacle musical Ginette et Marcel Boum Boum ce dimanche dès 15h. C'est une histoire de soeurs qui montent un spectacle dans leur chambre.La famille arrive pour voir. Mais rien n'est prêt. Elle inventent en direct leur spectacle. Alors ça parlera d'amour, de Ginette et Marcel , mais surtout pas de princesses! Le tout en musique dans la joie, les colères et l'amour ouf.

ORNE

Le Centre des monuments nationaux fait découvrir l'histoire des fantômes au XIXème siècle avec l'exposition " Lanternes magiques et fantasmagories ". Après un passage remarqué aux châteaux de Fougères-sur-Bièvre, de Maisons à Maisons-Laffitte, de Bouges et de Puyguilhem, au palais Jacques Coeur puis au château de Pierrefonds, l'exposition poursuit son itinérance au château de Carrouges dès vendredi et jusqu'au 5 juin.

Pour la 12ème année consécutive, l'office de tourisme du pays de Putanges en partenariat avec l'association des croqueurs de pommes du Bocage Normand organise la traditionnelle "bourse aux greffons" dans la salle de la mairie de Putanges-Pont-Ecrepin ce samedi 18 février 2017. Des greffons de plus de 120 variétés de fruits, majoritairement pommes mais aussi poires, cerises et prunes vous seront proposés. A partir de 10 heures les croqueurs de pommes vous initieront aux différentes techniques de greffage.

Samedi 18 février 2017 redécouvrez quelques uns des grands classiques du cinéma à la Médathèque de Mortagne au Perche dès 15h30. 3 films poétiques à découvrir mélangeant burlesque et animation image par image. Deux des films sont muets, le troisième est parlant. Pour les deux premiers, la médiathèque propose un accompagnement inédit par des titres extraits d'albums du musicien Français CHAPELIER FOU. Projection de Un drôle de locataire (1926), Pour épater les poules (1926) ou encore It's a bird (1930).

Le relais Saint-Germain, Café de Pays, vous donne rendez-vous ce samedi 18 février 2017 dès 18h pour la diffusion du film : En quête de sens. Ce film est l'histoire de deux amis d'enfance qui ont décidé de tout quitter pour aller questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs continents est une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie.

Samedi 18 février 2017, rendez-vous à 10h45 à la Médiathèque de Flers Agglo pour l'atelier : Raconte-petits. Il s'agit d'une lecture spécialement destinée aux moins de 3 ans dans la salle de l'Heure du conte. Une découverte du livre en famille. C'est gratuit, plus d'infos au 02 33 98 42 22 ou par mail à mediatheque@flers-agglo.fr.

Les inscriptions à l'Incendiaire act 5 sont lancées. Le 17 septembre prochain, participez à l'une des deux courses pédestres agrémentées d'obstacles autour du plan d'eau de la Ferté-Macé. Soit l'Incadescente de 6km ou la Fournaise de 11km. 3500 places sont disponible. Du genre parcours commando, ces épreuves ont été conçues pour le grand public à la recherche du dépassement de soi, sans idée de performance chronométrique et désireux de s'amuser. Plus d'infos sur lincendiaire.info ou sur la page Facebook de l'événement.

