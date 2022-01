Saint-lô. Le label Grande Cause Nationale pour 2017 décerné à la SNSM

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a décidé d'attribuer de façon exceptionnelle le label Grande Cause Nationale pour l'année 2017 à deux associations : la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) et SOS Méditerranée qui oeuvrent pour le sauvetage en mer.

Encourager et remercier les sauveteurs bénévoles

À travers cette distinction, le Premier ministre a souhaité encourager et remercier toutes les personnes, pour la plupart bénévoles, qui participent à la sécurité en mer, haute mer et sur le littoral français.

Le Gouvernement, par l'attribution de ce label réaffirme son engagement à accompagner les sauveteurs bénévoles.

Campagnes de communication gratuites sur les télévisions publiques

L'attribution du label Grande Cause Nationale accorde le droit aux deux associations d'obtenir des diffusions gracieuses de sa campagne de communication et d'information sur les radios et les télévisions publiques

