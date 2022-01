Rouen. Bernard Cazeneuve rassure sur l'engagement de l'État à Rouen et sur l'Axe Seine

Malgré "l'attaque à caractère terroriste" qui a frappé Paris dans la matinée, le Premier ministre Bernard Cazeneuve a maintenu sa visite à Rouen (Seine-Maritime) dans l'après-midi ce vendredi 3 février 2017, après son passage à Bayeux (Calvados).

Visite du Port de Rouen avec Yvon Robert, @vfourneyron et @GBachelay & intervention devant les acteurs économiques de la Vallée de la Seine pic.twitter.com/waPqkav437 — Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) February 3, 2017

Déclaration d'amour à la Normandie

L'occasion d'une visite sur le port mais surtout de rappeler son attachement à la Normandie, et à Rouen. L'ancien maire de Cherbourg (Manche) et vice-président de Région a ponctué ses déclarations de souvenirs et d'échange de politesse avec les élus locaux, rappelant qu'il "compte dans cette salle de nombreux amis (...) qui font toujours l'objet de toute mon attention".

Le Premier ministre a assuré : "Je n'oublie pas que je suis un ministre normand qui doit d'être aux responsabilités où il se trouve grâce aux racines très profondément plantées dans cette région." Région qu'il visite régulièrement ces derniers mois: après une visite à Rouen déjà en octobre, il s'est rendu deux fois dans la Manche en décembre et janvier.

Lire aussi: Bernard Cazeneuve rencontre les policiers en Normandie

Rassurer sur l'engagement de l'État autour de l'Axe Seine

Après avoir visité le silo Beuzelin, à Petit-Couronne (Seine-Maritime), Bernard Cazeneuve a tenu à rappeler le soutien de l'État pour le port rouennais qui subit les conséquences de la baisse de la production céréalière cette année. "J'affirme la conviction de l'état que ces difficultés conjoncturelles n'affecte en rien la compétitivité structurelle du port de Rouen, a déclaré le Premier ministre. Il restera le premier port pour les exportations de céréales de l'Europe de l'Ouest."

Il a également rappelé l'investissement de l'État dans le développement de l'axe Seine, "sur les près d'un milliard d'euros d'investissements compris dans le plan État/Région, 300 millions sont portés par l'État, ce qui en fait le contrat le mieux doté en 2015".

Bernard Cazeneuve a insisté sur l'avancement de gros projets au coeur du développement de l'axe portuaire: le chantier de Ligne Nouvelle Paris Normandie – "le calendrier est tenu et comité de pilotage regroupera les acteurs du dossier le 28 février" – et l'aménagement de la ligne Serqueux-Gisors avec la déclaration d'utilité publique signée il y a quelques mois.

A LIRE AUSSI.

Bernard Cazeneuve Premier Ministre : les réactions en Normandie

Cazeneuve en Normandie : l'agenda du premier ministre à Bayeux et Rouen

Cazeneuve à l'Assemblée pour son discours de politique générale