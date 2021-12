Activité en hausse pour le e-commerce des TPE normandes

C?est ce qui ressort d?une étude réalisée auprès de 2044 entreprises françaises, de moins de 20 salariés :

En Normandie, le nombre de site de « e-commerce » a plus que doublé en 1 an ? leur chiffre d?affaire ne connaît pas la crise, avec un insolent +24% en 2010 ?

71% de visites de clients potentiels, en plus ?

36% d?augmentation du nombre des transactions, sur une année ?



? et pour couronner le tout : le panier moyen des acheteurs sur Internet en Normandie est de 211? ? là où la moyenne nationale plafonne à 125??



Comment tenter d?expliquer cette véritable explosion ?

La rédaction de Normandie FM a interrogé Stéphane Escoffier, le directeur général de Power Boutique, l?un des principaux créateurs de sites Internet de commerce en ligne.



Ecoutez ci-dessous son interview:

