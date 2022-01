Caen. Football, Ligue 1. Le Stade Malherbe boucle son tour de France à Guingamp

Dans cette folle semaine à l'extérieur, le Stade Malherbe Caen (Calvados) a encore un défi à relever avant de recevoir, enfin, les Girondins de Bordeaux au stade Michel d'Ornano, mardi 7 février 2017. Après avoir été cherché un point en Corse (1-1), samedi 28 janvier, et perdu en Coupe de France, les Bleu et Rouge auront fort à faire à Guingamp, face à des Bretons en quête d'un premier succès en championnat en 2017. Après une phase aller très convaincante, les hommes d'Antoine Kombouaré ont quelque peu ralenti la cadence en championnat, eux qui restent sur deux matches nuls (Metz et Rennes) et deux défaites (Lorient et Nice).

Confiance dans le groupe

"J'ai un peu de regrets par rapport à ce qu'on a proposé en seconde mi-temps à Bastia", indiquait le coach Patrice Garande après le match disputé en Corse. Il est vrai qu'avec un peu plus d'adresse en fin de match, les Caennais auraient pu revenir de l'île de beauté avec une victoire. Cette rencontre a permis de revoir l'attaquant Jeff Louis évoluer en compétition sous le maillot caennais. Virevoltant, il a été dans la plupart des bons coups normands.

Absent des terrains sur la phase aller à cause de pépins physiques, il pourrait être "la recrue" de l'hiver pour le club normand qui n'a pas profité du mercato pour se renforcer. "Sur ce que je vois aujourd'hui, j'ai suffisamment de garanties de la part de mon groupe", a expliqué Patrice Garande à quelques heures de la fermeture du marché de transfert. Une preuve de plus qu'il a pleinement confiance en ses hommes pour bien terminer la saison.