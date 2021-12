Trafic de cannabis : 15 personnes interpellées ces derniers jours dans le pays d'Auge

15 personnes ont été interpellées au cours de ces derniers jours dans le pays d?Auge, pour trafic de cannabis... jeudi dernier, le fournisseur de ce trafic, âgé de 23 ans est arrêté... chez lui les policiers retrouvent plus d?un kilo de résine de cannabis et plus de 2 500 euros en liquide... il a été écroué au terme de sa garde à vue... le trafic porterait sur une cinquantaine de kilos sur 3 ans... le trafic aurait rapporté quelques 40 000 euros .... l?enquête avait débuté après un banal contrôle routier à Lisieux le 13 octobre dernier... le conducteur avait sur lui une barrette de résine de cannabis

