Un trafic de cannabis sur l'esplanade du Théâtre des Arts à Rouen

Les vendeurs de drogue se postaient sur l'esplanade du Théâtre des Arts. La police avait été alertée par des plaintes de passants et de riverains en début d'année. Les personnes visées se montraient agressives et étaient à l'origine de dégradations sur les lieux.

Une enquête a donc été ouverte et des surveillances mises en place. Elles ont conduit à l'interpellation d'une dizaine de personnes, mineurs et de jeunes majeurs, mardi 4 juin, tôt dans la matinée ainsi qu'un peu plus tard dans la journée. Ils faisaient partie d'un réseau assez élaboré regroupant des personnes vendant du cannabis et d'autres chargées de rabattre les clients.