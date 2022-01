Caen. Le Cargö version AÖC : la crème de la crème de la musique locale

Pour ses dix ans, le Cargö s'offre une AÖC bien particulière. Le but ? Découvrir et valoriser la scène locale et régionale avec des noms déjà biens connus des Normands : The Lanskies, The Goaties ou encore Khalifa seront ainsi de la partie le vendredi 3 février 2017.