Rouen. Avec le Medical Training Center, le CHU de Rouen se place à la pointe de la formation médicale

La pièce est silencieuse et l'éclairage puissant. Le personnel soignant porte des gants, des blouses et des masques et s'affaire autour d'un patient dont les constantes vitales défilent sur l'écran de contrôle. Tout laisse à croire que les infirmières gèrent bel et bien une naissance difficile. Pourtant, tout ceci n'est qu'un exercice ultra réaliste conçu pour coller le plus possible aux conditions du réel.

C'est l'objectif affiché du Medical Training Center, la nouvelle structure dont vient de se doter le CHU de Rouen (Seine-Maritime). Le bâtiment qui vient d'ouvrir ses portes a été conçu comme une immense plateforme de formation et de mise à niveau pour le personnel hospitalier, peu importe la spécialité ou le corps de métier. Des infirmières aux chirurgiens, de la cardiologie à l'obstétrique, tous les champs de la médecine sont abordés.

À la pointe de la technologie médicale

Pour ce faire, le Medical Training Center s'appuie sur ce qui se fait de mieux en termes de technologie médicale. Pour la formation sur les naissances difficiles, le "patient" est un petit poupon de plastique bourré d'électronique. Depuis une pièce voisine, une opératrice modifie son pouls, son taux d'oxygénation et peut même le faire bleuir pour représenter autant de scenarios catastrophe à contrer. Pendant que deux ou trois personnes s'affairent autour du petit mannequin, les autres suivent leurs moindres faits et gestes dans une autre pièce grâce à des caméras disséminées dans la pseudo salle d'accouchement.

"Nous suivons le scenario puis nous débriefons l'intervention tous ensemble, explique Thierry Blanc, pédiatre au CHU et responsable de cette formation. Cette mise en situation est très formatrice car les participants retiennent beaucoup plus de choses qu'avec un cours théorique". Une méthode qui fait déjà ses preuves et qui est encouragée par toutes les sociétés savantes. Pour souligner le réalisme de la formation, le pédiatre se plaît même à la comparer "aux simulateurs de vols utilisés par les pilotes de ligne pour apprendre dans les conditions du réel".

Une soixantaine de formations différentes

Stimulation, aide à la respiration, explications à la famille… Tous les aspects de la situation sont travaillés. "J'ai un coeur à 60", entend-on tout d'un coup dans la salle. Pour prouver que les constantes vitales sont bonnes, le petit mannequin gigote. Ça n'a beau être qu'un exercice et un bébé factice, tout le monde soupire quand même de soulagement.

À la sortie de l'exercice, Floriane avoue tout de même que l'aspect scolaire reste prégnant, surtout parce que "le ressenti est différent avec ce mannequin qu'avec un vrai bébé". Après 16 ans d'expérience, l'infirmière qui officie au Havre apprécie néanmoins cette petite piqûre de rappel. Pour Amélie, sage-femme à Bernay (Eure), "la formation permet surtout de clarifier des choses floues".

3 000 m² dédiés à la formation

Des formations comme celle-ci, le Medical Training Center de Rouen en a une soixantaine dans son catalogue. Ce qui fait le bonheur du professeur Alain Cribier, l'homme à la base du projet, qui se félicite de la sortie de terre de ce beau bébé de 3 000 m² sur trois étages qui emploie déjà une dizaine de personnes. Créé pour environ 12 millions d'euros, la structure fait partie intégrante du CHU de Rouen. Mais elle a vocation à attirer des membres du corps médical bien au-delà des frontières de la région.

Cette révolution dans la formation continue du personnel soignant, Alain Cribier y croit dur comme fer, lui qui est convaincu qu'on ne "peut plus se contenter d'enseigner la médecine au lit des malades". Au contraire, "jamais la première fois sur un patient" est son nouveau credo.

