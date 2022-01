Rouen. Le Medical Training Center de Rouen, "une structure unique en Europe"

Le professeur Alain Cribier est heureux. Le cardiologue du CHU de Rouen (Seine-Maritime) vient de concrétiser un projet de plusieurs années avec l'ouverture du Medical Training Center, la nouvelle structure de formation continue pour le personnel soignant. "Ces centres existent depuis dix ans aux États-Unis. En France nous sommes en retard car cela coûte cher et parce que nous pensions que nos études de médecine étaient déjà optimales", explique-t-il

Déjà 1 200 personnes formées

Il y a quatre ans, lorsque l'opportunité lui a été donnée de penser et de créer un Medical Training Center à Rouen, il n'a pas hésité une seconde. Dans son esprit, le but était de "pouvoir tout simuler". C'est la raison pour laquelle le MTC de Rouen propose des formations pour tous les corps de métier et toutes les spécialités médicales.

"Cette façon de faire est unique en Europe, confie Alain Cribier. Les autres centres proposent souvent des techniques sur lesquelles ils sont à la pointe, mais ils ne s'attaquent pas à un champ aussi large." Et la recette semble déjà faire succès car depuis son ouverture, en octobre dernier, le MTC a déjà accueilli 1 200 personnes pour des formations.

