Rendez-vous devenu incontournable pour les Rouennais comme pour les perchistes du monde entier, le Perche Elite Tour 2017, la 5e édition à Rouen (Seine-Maritime), a réuni le gratin de la perche dans un Kindarena chauffé à blanc.

Première étape du circuit

Le meeting a rassemblé des perchistes françaises comme Marion Lotout (Stade Sottevillais 76), Maria Ribiero ou Gil Le Bris-Finot qui se sont frottées à Sandi Morris (argent au xJO et aux championnats du monde en 2016) ou encore l'Allemande Lia Rysih.

Chez les hommes, Kévin Mayer, Alexandre Feger (Stade Sottevillais 76), Axel Chapelle (champion du monde Junior 2014), Stanley Joseph, Kevin Menaldo (bronze aux championnats d'Europe 2014) et surtout le recordman de la catégorie Renaud Lavillenie, qui revient de blessure, ont représenté la France face aux grands noms de la discipline comme le champion olympique brésilien Thiago Braz Da Silva.

Une reprise douce mais un public conquît

Chez les femmes, c'est l'américaine Sandi Morris, usée par le décalage horaire mais poussée par le public, qui a remporté la compétition avec une barre à 4,50 m. "L'ambiance est in-com-pa-rable, il n'y a pas ça aux Etats-Unis", a-t-elle déclaré après sa performance. Ses poursuivantes sont restées bloquées à 4,40 m.

La locale de l'événement, Marion Lotout, a passé 4,15 m pour se hisser à la 7e place du concours sur neuf.

Chez les hommes, Thiago Braz Da Silva a refait le coup de Rio et pris la première place avec une barre à 5,86 m, loin devant le grec Konstantinos Filippidis et Kevin Menaldo (tous deux à 5,70 m). Pour son premier saut après sa blessure, Renaud Lavillenie s'est hissé jusqu'à 5,50 m, poussé par le public rouennais acquis à sa cause.

Une rentrée difficile mais le plaisir était au rendez grâce à une ambiance de dingue. Merci @LeKindarena 5m50 franchi.Les repères reviennent pic.twitter.com/eoeA8Offqd — Renaud LAVILLENIE ® (@airlavillenie) January 28, 2017

Alexandre Ferger, le perchiste du Stade Sottevillais 76, a passé 5,35 m et s'est positionné à la 9e place sur 10.





