Découvert par le plus grand des hasards en 1976 lors de travaux de restauration de la cour du palais de justice, le monument juif de Rouen (Seine-Maritime), construit en 1100 et dont la fonction est toujours sujette à discussion, est un vestige archéologique exceptionnel.

En attendant sa restauration, il ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs deux fois par mois. Son entretien est actuellement géré par l'association La Maison sublime. Marianne Quenel, vice-présidente de l'association, détaille les motifs de ces travaux.

En quoi consistent ces travaux de restauration?

" Il s'agit de travaux de sauvegarde. Nous avons pour projet d'assainir dans un premier temps la crypte qui a été créée à la fin des années 1970. Il faut retirer les dépôts salins qui viennent polluer les graffitis en hébreux, mais également aménager le sol et le plafond.

En parallèle, nous allons mettre en place une scénographie originale pour valoriser le monument. Elle est en cours de finalisation, et c'est pourquoi le chantier a du retard. Il devrait commencer à la fin de l'été. En attendant, nous avons pris le parti de rouvrir le monument au public".

Comment a été financé ce chantier?

"Nous avons lancé une souscription publique et nous avons aussi bénéficié du soutien de nombreux mécènes tels que les collectivités territoriales, la fondation du patrimoine ou encore la fondation Mémoire de la Shoah. Le projet de sauvegarde aura coûté plus de 700 000 € mais il est nécessaire d'intervenir rapidement pour assurer la pérennité de ce site d'exception".

À terme, à quelle fréquence les visites seront organisées?

"À l'heure actuelle, le monument est ouvert en moyenne cinq fois par mois pour des visites guidées limitées à 18 personnes. Dans les six mois qui suivront la fin des travaux, nous ouvrirons le monument à raison de trois visites par semaine, tout en surveillant attentivement le niveau d'hygrométrie car il ne faut pas que ces visites nuisent au bâtiment. Notre but est bien entendu d'ouvrir le plus souvent possible ce monument au public pour mieux faire connaître l'importance de la communauté juive à Rouen au Moyen-Âge."

Pratique. Mardi 7 février à 15h. Office de tourisme de Rouen. tarifs 5/7€. 02 32 08 32 40. www.rouentourisme.com

