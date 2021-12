Caen. Andy Delort à Toulouse? C'est quasi officiel!

L'ancien attaquant du Stade Malherbe Caen (Calvados) a donc bien quitté le Mexique pour le Toulouse FC. Andy Delort a quitté le club mexicain des Tigres de Monterrey ce vendredi 27 janvier 2017 pour signer chez les Violets pour une durée de 4 ans, c'est du moins ce qu'annonce le club de Monterrey dans lequel évolue notamment l'ancien buteur du Téfécé André-Pierre Gignac.

-@TigresOficial informa que llegó a un acuerdo con el @ToulouseFC de Francia y el jugador @AndyDelort9 para su traspaso en venta definitiva. pic.twitter.com/6AyRaUBUDT — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 27 janvier 2017

*"Le club des Tigres de Monterrey informe qu'ils sont arrivés à un accord avec le TFC et le joueur Andy Delort pour sa vente définitive et son transfert".

Un mercato estival houleux et un passage éclair

D'après nos confrères de l'Équipe le montant du transfert dépasserait les six millions d'euros. L'aventure mexicaine n'aura donc duré qu'une demi-saison après un départ du Stade Malherbe Caen assez compliqué durant l'été 2016. Andy Delort et ses nouveaux coéquipiers toulousains auront l'occasion de croiser ses anciens partenaires caennais le 6 mai prochain dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1.

L'attaquant quitte le club de Monterrey après cinq mois, 13 matches et 4 buts, il était courtisé par plusieurs clubs français. On n'attend plus que la confirmation du "Téfécé", le joueur, de son côté, a fait ses adieux au club mexicain.

Je suis fier d'avoir porté ce maillot. Merci pour tout l'amour que vous m'avez donné. Je ne l'oublierai jamais. Merci au Mexique. ???????????? pic.twitter.com/4dqoHCXJkb — Andy Delort (@AndyDelort9) 27 janvier 2017

Patrice Garande, entraineur du Stade Malherbe a donné son sentiment sur ce joueur "qu'il aime beaucoup" et dont l'histoire avec le SMC est "une page tournée".