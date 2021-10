Caen. CAEN-ST-ETIENNE : les Malherbistes ont une revanche à prendre avec eux-mêmes

Avant de se concentrer sur leur prochain adversaire, les joueurs du Stade Malherbe Caen (Calvados) ont avant tout une revanche à prendre avec eux-mêmes. Revenus par deux fois au score à Montpellier, samedi 15 octobre 2016, puis en supériorité numérique après l'expulsion de Steve Mounié, ils sont finalement repartis bredouilles de la Mosson (3-2). "Quand on revient au score et que l'on est en supériorité numérique, le nul est un minimum. Alors avec une défaite...", concédait le coach caennais Patrice Garande après la rencontre en conférence de presse.

Manque de maîtrise technique

Mais au delà des circonstances, le Stade Malherbe n'a pas encore rassuré ses supporters, après une victoire arrachée contre le cours du jeu à domicile contre Toulouse (1-0), le 1er octobre dernier. A Montpellier, les Normands ont cruellement manqué de maîtrise technique, notamment au niveau du milieu de terrain, ce qui était fort gênant, et agaçant, au moment de construire les offensives. "La seconde période me reste en travers de la gorge. On a eu trop de déchet technique au milieu. On a un excès de précipitation dans tout", estimait même Patrice Garande. "Notre prochain match devient dès lors assez important."

Dimanche 23 octobre, les Caennais devront donc se relever face aux Verts de Saint-Étienne, tenu en échec sur leur pelouse par Dijon (1-1). Stéphane Ruffier et ses coéquipiers semblent déjà émoussés par un rythme soutenu. Jeudi 20 octobre, ils doivent notamment disputer leur sixième match de coupe d'Europe depuis le début de saison, face aux Azéris du Qäbälä FK. Au moins une bonne nouvelle pour le Stade Malherbe.

