Saint-Lô. Primaire de la gauche : vivez le second tour en Normandie avec Tendance Ouest

Qui de Bruno Hamon ou de Manuel Valls remportera la primaire de la gauche, dimanche 29 janvier 2017 ? Comment les Normands vont-ils voter ? Pour vous faire vivre en direct le second tour du scrutin, les rédactions de Tendance Ouest se mobilisent à nouveau aux quatre coins de la région.

De 19h à 21h, suivez sur l'antenne de Tendance Ouest notre émission spéciale animée par Thibault Deslandes, journaliste, Olivier Biscaye, directeur général adjoint de Tendance Ouest et La Manche Libre, et Michel Boivin et Cyril Crespin, politologues. Une émission que vous pourrez aussi suivre en direct vidéo sur notre site.

De nombreux invités

En plateau : Jean-Louis Valentin (LR), nouvellement élu à la tête de la communauté d'agglomération du Cotentin (Manche), Sébastien Fagnen (PS), conseiller départemental, adjoint au maire de Cherbourg, Bertrand Hulin (Front de gauche), conseiller municipal de Tourlaville, Jean-Michel Houllegatte (PS), maire délégué de Cherbourg-Octeville, Arnaud Catherine, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste de la Manche, soutiens de Manuel Valls, mais aussi Claudie Launoy (PS), conseillère régionale de la Manche, et Jean-Pierre Godefroy (PS), sénateur de la Manche, soutiens de Benoît Hamon.

À partir de 19h, ne manquez pas non plus notre live sur www.tendanceouest.com pour découvrir les résultats dans les principales villes de Normandie mais aussi les anecdotes, les réactions, les commentaires etc.

