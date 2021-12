Caen. Football (Ligue 1, 23e journée ) : Caen à Bastia et face à ses démons à l'extérieur !

Que le Stade Malherbe Caen (Calvados) ait trouvé plus d'équilibre dans son jeu par rapport à celui proposé en début de saison, c'est une évidence. Mais cette progression affichée notamment à domicile peine à apporter des points à l'extérieur. La confrontation proposée aux Normands à Bastia, samedi 28 janvier 2017, se joue dans ce contexte.

Un point pris sur trente possibles

Le football ne se résume pas à des statistiques, mais tout de même : les Bleu et Rouge n'ont pris qu'un seul point sur trente possibles loin de leur base. Loin de d'Ornano, ils ont concédé un nul pour dix revers, dont le dernier à Nantes (1-0), mercredi 18 janvier 2017.

Série de trois matchs à l'extérieur

Ces données sont d'autant plus inquiétantes que l'agenda proposé aux Malherbistes d'ici le 7 février 2017 et la réception de Bordeaux, les envoie loin de chez eux. Il va tout d'abord falloir réaliser une bonne performance à Bastia, samedi 28 janvier 2017, avant d'enchaîner à Guingamp, le samedi 4 février 2017, le tout entrecoupé d'un match de coupe de France à Angers ! "Il faut qu'on trouve une solution à l'extérieur parce que sinon on va toujours être avec le couteau sous la gorge à domicile, explique Patrice Garande, le coach du Stade Malherbe. Là on sort trois fois et il va donc falloir prendre quelque chose."

Dans le cas inverse, les Caennais se trouvant actuellement dans la zone rouge au classement , la pression pèsera sur le Caen-Bordeaux à venir.

