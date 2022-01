Sécheresse : les syndicats agricoles dénoncent des cantons oubliés

L?agriculture était déjà fragile ? et la sécheresse, au premier semestre, n?a rien arrangé ??mais certains cantons fortement sinistrés sont exclus des aides du fond de calamité, de par les zonages définis ? à Paris ! ?et pour les agriculteurs: « ce n?est pas acceptable ».

Pour dire leur colère, lundi après midi, ils ont amené une vache (Dolly) et son veau : pâturer sur les pelouses de la cité administrative d?Alençon.

Ces aides, jusqu?à 6 000 euro par exploitation, est pour certains agriculteurs synonyme de vie ou de mort économique.

La confédération paysanne de l? orne, dénonce elle aussi, les zonages tracés dans des bureaux à Paris, bien loin de la réalité du terrain .....

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire