Avec ses 36 000 emplois dans la région, la filière de l'énergie ne connaît pas la crise en Normandie. C'est ce que présentait l'Insee dans un rapport publié ce jeudi 26 janvier 2017. "La Normandie est la première région de France en termes de part d'emploi dans le secteur de l'énergie, rappelle Bruno Mura, directeur de l'étude. Elle possède des établissements de grandes tailles et robustes qui ont bien résisté à la crise."

Entre 2009 et 2013, l'énergie a même connu une légère croissance de ses emplois, de 0,2 % en moyenne par an, contrairement au reste du secteur industriel qui a baissé.

La transition énergétique, un nouvel élan?

"Il faut également rappeler que nous sommes la région en Europe où l'on trouve le plus fort potentiel de production d'énergies marines", souligne Bruno Mura. Un potentiel qui devrait bientôt être exploité: trois parcs éoliens offshore devraient être mis en service entre 2018 et 2023 à Courseulles-sur-Mer (Calvados), Fécamp et Dieppe (Seine-Maritime). Entre leur construction et leur maintenance, ces projets pourraient créer des centaines d'emplois en Normandie.

A LIRE AUSSI.

La Normandie, l'une des régions les plus durement frappées par la crise d'après l'INSEE

Trump nomme un ami des pétroliers à l'environnement

France: l'économie a créé 52.200 emplois au troisième trimestre