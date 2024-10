Dans la Manche. Plus d'offres d'emploi que d'étudiants : les métiers de la transition énergétique sous tension ?

Difficile pour le Syndicat départemental d'énergies de la Manche (Sdem) de faire meilleure publicité auprès des étudiants que de les accueillir dans ce nouvel écrin à la pointe de la technologie. Au parc d'activité du Flanquet à Agneaux, s'étend sur 1 800m² un grand bâtiment fourni en électricité grâce à plusieurs centaines de panneaux solaires sur le toit, capable selon les conditions de produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. C'est là qu'a été renouvelé, mercredi 9 octobre, le partenariat entre le Syndicat départemental d'énergies de la Manche et l'IUT de Saint-Lô.

Les étudiants du BUT MT2E (Métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques) continueront de se former au Sdem dans le cadre de stages et de contrats d'apprentissage. En échange, le syndicat met à disposition des salariés qui animeront des cours. "Pour nous, c'est un réel plaisir et même un devoir d'avoir ces relations avec les étudiants, salue Jean-Claude Braud, président du Sdem. Et puis, les entreprises recherchent beaucoup de jeunes avec ce niveau de compétences, de connaissances."

"Tout le monde cherche à améliorer son confort"

Ce partenariat lui permet aussi de détecter certains étudiants talentueux, en vue de les recruter à plus long terme. Trois salariés ont par exemple intégré les équipes après une première expérience au Sdem. Le BUT MT2E est extrêmement porteur d'emplois, les métiers de la transition écologique étant largement plébiscités avec les contraintes liées au réchauffement climatique et à la préservation de l'énergie.

Les étudiants de l'IUT ont assisté à une présentation du fonctionnement du Sdem, mercredi 9 octobre.

"Tout le monde cherche à améliorer son confort. On a le prix de la facture d'électricité qui augmente, l'économie des particuliers est impactée, souligne Patrice Guillerm, directeur délégué du pôle de Cherbourg pour l'IUT Grand Ouest Normandie. Il y a beaucoup d'accompagnement, de primes pour la rénovation, donc tout le monde se pose la question de ce qu'il est possible de faire pour améliorer son quotidien."

"On s'aperçoit qu'on a plus de propositions de contrats que d'étudiants, continue Patrice Guillerm. C'est une formation qui ne fait pas le plein. On pourrait recruter plus."

Les entreprises sont également sommées de réduire leur consommation par l'Etat, qui a par exemple instauré des objectifs d'augmentation de performances énergétique extrêmement hauts pour le secteur tertiaire. Les étudiants saint-lois ayant assisté au renouvellement du partenariat le savent : une fois arrivés sur le marché de l'emploi, ils seront réclamés.