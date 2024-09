Saint-Lô. Bientôt un nouvel internat pour les alternants

A Saint-Lô, le projet d'internat se concrétise pour les alternants de la FIM (centre de formation de la Chambre des commerces et de l'industrie). Alors que les permis de construire ont été déposés au début du mois de septembre, les détails des futurs bâtiments ont déjà été révélés.

Un projet de grande envergure

Le projet a un coût total de plus de sept millions d'euros. "Il est financé à 80% par la Chambre des commerces et de l'industrie (CCI) Ouest Normandie", souligne Daniel Dufeu, son président. Saint-Lô Agglo a accordé à la CCI une aide de 500 000€ pour le chantier. Une fois achevés, les bâtiments pourront héberger 62 alternants de la FIM. Les jeunes seront répartis dans les 22 chambres doubles (24m²) et les 18 chambres simples (18m²), toutes pourvues de salles de bains individuelles. Dans les locaux, il y aura aussi des espaces communs avec zone de détente et services de restauration où 240 repas seront servis quotidiennement. "Le restaurant sera ouvert aux alternants, mais aussi aux salariés des entreprises et des collectivités", a précisé le président.

La direction de la CCI a déjà révélé plusieurs maquettes du futur internat.

Garder les étudiants dans la Manche

Par ce projet, la CCI espère attirer plus d'étudiants dans la Manche et particulièrement dans le Pays Saint-Lois. "A la rentrée, nous avons accueilli environ 500 étudiants sur le campus de Saint-Lô. Mais chaque année de nombreux étudiants vont dans une autre ville par manque de logements ici", explique Daniel Dufeu.

Le chantier, qui commencera en février 2025, devrait être opérationnel pour la rentrée 2026.