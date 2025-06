Saint-Lô. Futur centre d'hébergement du campus FIM : les travaux sont lancés !

La première pierre du centre d'hébergement et de restauration du campus FIM (Chambre de commerce et d'industrie) à Saint-Lô a été posée lundi 2 juin devant un parterre d'élus. Un projet ambitieux comprenant : 62 lits, un restaurant collectif d'une capacité de 120 repas par jour et des espaces de convivialité avec une salle de fitness. Cet équipement est au service des jeunes, de l'apprentissage, mais aussi un outil de développement économique du territoire pensé dès 2021. Isabelle Pihuit, responsable du campus.

Isabelle Pihuit Impossible de lire le son.

Le bâtiment a été pensé pour s'intégrer dans l'univers architectural des bâtiments existants, en bois et béton, et avec l'ajout de panneaux photovoltaïques. Livraison prévue à la rentrée de 2026. Coût de l'opération : plus de sept millions d'euros, cofinancé à 53% par la région, 40% par la CCI et 7% pour l'agglomération de Saint-Lô.