Marigny. Les illuminations de Noël posées dès le 19 novembre

Vendredi 28 octobre, le comité des fêtes de Marigny présidé par Ludovic Mauduit, s'est réuni en assemblée générale, à la salle des fêtes. Le président et ses membres se félicitent de la bonne situation de l'association pour l'année écoulée.

Le bilan moral a été présenté: pour une première participation au Téléthon, quelque 250 crêpes ont été vendues et les bénéfices reversés à l'ACLAM; le repas de la Saint-Sylvestre connaît toujours le même engouement, et faute de places, 80 personnes ont dû être refusées; le repas campagnard de mars a été bien reçu et a réuni 120 convives; la traditionnelle Saint-Pierre est toujours fort appréciée.

Le président rappelait qu'une quête est organisée auprès des habitants trois semaines avant, les fonds récupérés servent en partie à son organisation.

M. Mauduit soulignait que quelques bénévoles supplémentaires seraient un plus pour le passage dans les foyers pour la quête. Ces manifestations seront reconduites pour la nouvelle année, à commencer les 19 et 26 novembre avec la pose des illuminations.

Le bureau a été reconduit dans ses fonctions: M. Mauduit, président, M. Marie, vice-président, M. Leplatois, trésorier, Mme Collibeaux, secrétaire et Mme Mauduit, secrétaire adjointe.

Pratique. Tél: 06 60 79 45 09.

