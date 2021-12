Caen. Le salon de l'immobilier de Caen change de visage

Nouvel emplacement, nouveau décor. Nouvel organisateur, nouvelle disposition pour le 25e salon de l'immobilier de Caen (Calvados), programmé du vendredi 27 au dimanche 29 janvier 2017. Tour d'horizon avec Jean-Christophe Harent de Logic-Immo.com, organisateur du salon.

Que nous réserve ce 25e salon de l'immobilier à Caen ?

"Par rapport à l'édition précédente, le lieu change puisque le salon se tiendra sur l'esplanade du stade Michel d'Ornano, avec 47 exposants. Nous aurons ainsi 350 places de parking à disposition du grand public qui découvrira les différents stands sous 1 050 m² de chapiteaux. Nous y traiterons aussi bien de l'immobilier ancien que du neuf. Le neuf occupait 80 % du salon auparavant. Nous tendons plus désormais vers l'équilibre."

À qui s'adresse ce salon ?

"Ce salon peut brasser très large puisque nous abordons tous les types de biens présents sur le marché. Des primo-accédants peuvent y trouver leur bonheur, comme des investisseurs ou des particuliers qui souhaitent changer de maisons. La présence de conseillers dans différents domaines, à différentes étapes d'un projet d'acquisition ou d'investissement est également très précieuse."

Quel type d'exposants les visiteurs pourront-ils rencontrer ?

"Sept types de professionnels y seront représentés : promoteurs, constructeurs, agents immobiliers, groupes immobiliers, maîtres d'oeuvre, courtiers en prêts et courtiers en assurances. L'idée est bien entendu de rassembler en un même lieu des professionnels, pour répondre à toutes les questions qu'on est en droit de se poser avant l'acquisition d'un bien. Et l'objectif est de ne pas laisser les visiteurs sans réponses ! Pour cette année, il nous manque encore des représentants des banques que nous espérons faire venir pour les prochaines éditions."

Peut-on y signer un bien ?

"Bien sûr ! Le salon est un lieu optimal pour la prise de contact, mais il est courant que des signatures interviennent. D'ailleurs, à cet effet, nous avons prévu un salon VIP avec des espaces plus confortables et plus intimistes, pour offrir aux acquéreurs une certaine discrétion. Ils pourront y être invités par des exposants qui justement, estimeront avoir besoin d'un espace plus calme pour mieux échanger sur une éventuelle transaction, voire signer un acte de vente."

Des animations sont-elles prévues ?

"Nous récupérons l'organisation de ce salon pour la première fois. Comme pour les banques, les animations sont pour nous une piste à creuser pour les prochaines éditions. En revanche, nous avons déjà préparé un millier de sacs qui seront offerts aux premier visiteurs. À l'intérieur, s'y trouve une sélection de documents, concoctée par des exposants."

Combien de visiteurs attendez-vous ?

"Il est toujours difficile de donner un nombre d'entrées précis, d'autant que ce salon est gratuit. Lors du dernier salon dédié uniquement à l'immobilier neuf que nous avons organisé en octobre, 1 080 visiteurs nous avaient rejoints."

Pourquoi avoir choisi l'esplanade du stade Michel d'Ornano ?

"Pour ce type d'événement, il faut miser sur un endroit bien connu des Caennais. Et l'esplanade est connue de tous. Et comme en matière de chapiteaux il est possible de faire de très belles choses aujourd'hui, notre choix s'est rapidement porté vers cet endroit, très accessible et disposant de nombreuses places de parking."

Pratique. Esplanade du stade Michel d'Ornano. Entrée et parking gratuits. De 10h à 19h les vendredi 27 et samedi 28 et de 10h à 18h le dimanche 29 janvier 2017.

