Les bons plans pour une maison moins chère c'est bien, mais avoir la décoration qui va avec, c'est mieux. Le moins cher n'est plus synonyme de mauvaise qualité. Au contraire, il peut-être synonyme d'originalité et d'économies bien trouvées. À Caen, la Coop 5 pour 100, située au 20 Cours Montalivet, dispose d'une boutique entièrement fournie en meubles et bibelots retapés.

Des objets retapés puis revendus

Ils sont tous passés en premier lieu par la ressourcerie. "Ce sont des objets que les gens viennent nous donner où que l'on récupère dans les différentes associations", explique Lætitia, salariée coopératrice. Ils sont ensuite retapés, parfois même ils peuvent changer d'aspect, puis ils finissent dans la boutique de la coopérative. "Bien sûr nos prix sont moins chers que dans un véritable magasin avec des objets neufs mais nous ne bradons pas non plus les prix parce qu'il y a du travail derrière". Ainsi, à titre d'exemple, un lot de deux chaises retapissées par les bénévoles de la coopérative est vendu 15 €.

Et pour ceux qui ne veulent pas acheter mais garder ce qu'ils possèdent déjà, des ateliers partagés de réparation et de décoration sont proposés. "On apprend comment réparer une machine, comment poncer un meuble. Les gens passent un bon moment ensemble et repartent avec un objet comme neuf".

Dans le Calvados, l'association Emmaüs propose également des meubles, qui ont certes déjà servi, mais qui ont cet avantage de ne pas être comme tous les autres. En plus des grands week-ends exceptionnels de vente, les deux sites de Caen (102 avenue de Rouen) et de Douvres-la-Délivrande (à Tailleville Le Château) proposent du mobilier de qualité et tendance, de belles pièces de vaisselle, un large choix de textile, des disques vinyles, tableaux ... De quoi se meubler avec goût et à moindre prix !