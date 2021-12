Saint-Germain-sur-Ay. Manche : les migrants de Saint-Germain-sur-Ay transférés à Agon-Coutainville

Ce n'est pas une surprise, les migrants vont devoir quitter le centre "Miramar" de Saint-Germain-sur-Ay (Manche). La quarantaine d'Afghans et Soudanais, entre 20 et 30 ans, hébergés depuis octobre 2016 et le démantèlement de la jungle de calais, vont devoir céder la place aux colonies de vacances. Ils sont en effet accueillis dans les locaux des Pep de la Manche

Un centre trouvé à Agon-Coutainville

Le sous-préfet de Coutances, Edmond Aïchoun, a informé la commune d'Agon Coutainville de leur arrivée, lundi 23 janvier 2017, à l'occasion d'une réunion du conseil municipal. Le Centre oecuménique de rencontres européennes (Core) a été retenu pour accueillir les 41 jeunes hommes jusqu'à la mi-mai.

