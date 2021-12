Caen. Dans le Calvados, le marché de l'immobilier se porte bien

Le Calvados suit la tendance nationale, observée en 2016, de l'augmentation du nombre de transactions de logements effectuées. "Nous n'avons pas les chiffres exacts mais nous pouvons dire que globalement le marché de l'immobilier à Caen et dans le Calvados se porte bien", explique Me Edouard Duhamel, vice-président de la Chambre des Notaires de Caen. En France, le nombre de transactions de logements anciens effectué au cours des douze derniers mois a augmenté de 15 %. "Le volume d'acte de vente a énormément augmenté au niveau national mais également dans le Calvados", poursuit-il. Il explique ces ventes records par des taux d'intérêt encore bas, avec un taux à 1,40 % sur 20 ans par exemple.

Le vieux reste moins cher mais plus énergivore

Si le nombre de transactions augmente, le prix médian au mètre carré des appartements neufs et anciens augmente également. Ainsi dans le Calvados, le prix moyen d'un appartement ancien a augmenté de 1,9 % sur un an (entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016). Pour un bien à Caen d'une soixantaine de mètres carrés, le prix médian est de 1 890 €, lui aussi en augmentation: +4 %. À Hérouville Saint-Clair, il faut compter 1 360 €/m2 pour un appartement de 52 m2 (+12,7 %).

"Le vieux reste toujours moins cher à l'achat car les charges vont être plus importantes que dans le neuf. Le prix bas d'achat va en quelque sorte être compensé par des charges importantes du fait de la grosse consommation énergétique de ces vieux appartements des années 60, explique Me Edouard Duhamel. Le neuf lui, va être plus cher à l'achat mais sur le long terme, la facture énergétique sera moins élevée".

Des secteurs plus attractifs

Certains secteurs sont plus attractifs que d'autres et voient, de fait, leurs prix augmenter. À Ouistreham, par exemple, le prix médian au mètre carré pour un appartement ancien de 43m2 a augmenté de 10,1 % sur un an pour s'établir à 2 550 €. "Cela s'explique par un cadre de vie très recherché". À Caen, il en va de même pour le quartier Saint-Gilles (+ 6,7 %) ou Saint-Paul (+15,9 %).

Pour les appartements neufs dans le Calvados, le prix médian au m2 atteint 3 590 € pour un 50 m2 soit une augmentation de 11,2 % sur un an. À Caen, le prix médian au m2 a augmenté de 6,2 % pour les appartements neufs. Il faut compter 3 270 € au m2 pour 45m2.



Des taux d'intérêt encore bas au premier semestre 2017



Pour les maisons, le constat est globalement le même. À Caen, le prix médian au m2 d'une maison ancienne de 106 m2 est de 207 000 €, soit une augmentation de 3,5 % sur un an. Dans le Calvados le prix médian baisse de 0,7 % et de 5,1 % pour les maisons neuves.

"En général, les familles préfèrent investir dans du neuf et du fait des taux d'intérêt bas, les primo-accédants franchissent le cap de l'achat plus rapidement et généralement dans du vieux", ajoute Me Edouard Duhamel. En ce qui concerne les taux d'intérêt, "ils vont bien finir par remonter mais pour l'instant, pour le 1er semestre 2017, tous les signaux sont au vert".

