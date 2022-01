La grande soirée d'anniversaire va débuter mardi 31 janvier 2017 à 20h30 dans une ambiance soul : c'est en effet avec Lee Fields & The Expressions, formation venue des Etats-Unis, que l'ambiance doit s'échauffer. La voix grave et rocailleuse de Lee Fields fera frissonner la salle entière et plongera le public dans l'ambiance dorée des années 60-70 de la soul. C'est ensuite le dj Andy Smith qui électrisera les spectateurs jusqu'au petit matin avec un dj-set survitaminé. Happy Birthday, Mister Cargö !

Portes ouvertes

Enfin, durant une semaine entière, le Cargö ouvre ses portes et se met en vitrine : des visites ludiques des moindres recoins de la salle caennaise vous sont ainsi proposées gratuitement sur inscription (par mail à sylvie@lecargo.fr) du mardi 31 janvier au samedi 4 février à 17h30.

Mardi 31 janvier à 20h30 au Cargö. Tarifs: gratuit, 15€, 18€. Tél. 02 31 86 79 31