Caen. Born To Rave et ses musiques électroniques de retour à Caen

Ils seront une dizaine d'artistes de techno et musiques électroniques à s'arrêter samedi 13 janvier 2018 au Cargö à Caen (Calvados). Pour le passage de la tournée Born To Rave, la salle de spectacle a même aménagé deux scènes.

Une dizaine d'artistes

Au menu de cette nouvelle édition, un joli aperçu de la scène actuelle mêlant artistes français et têtes d'affiche plus internationales. Dans le détail, on retrouvera :

• le Normand Maissouille, fers de lance de la scène Hard Beat internationale

• les Italiens de The Sickest Squad qui déchaînent les foules à chacune de leur apparition

• le Français Darktek, sans nul doute l'artiste le plus populaire de la scène Hardtek du moment

• l'Américain Lenny Dee, légende vivante et intemporelle depuis plus de 25 ans

• Section Grabuge, groupe majeur de la scène Hard Beat française

• les locaux Kriptonic et Darkvibe, nouveaux challengers du mouvement en France

• les collectifs XLR et Psykotrip, agitateurs notoires et encensés des nuits normandes, proposeront quant à eux une seconde salle dédiée exclusivement à la Techno et la Trance.



Pratique. Samedi 13 janvier à partir de 23h au Cargö. Tarifs : 18€ en prévente, 22€ sur place.

