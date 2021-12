Mondeville. Basket (Ligue Féminine) : Mondeville crée la sensation face à Bourges ! 

Cette saison 2016-2017 est décidément toujours aussi savoureuse pour l'USO Mondeville (Calvados). Dans une Halle Bérégovoy comble ce samedi 21 janvier 2017, les Filles se sont imposées 64-59 face à Bourges, (Cher) l'une des équipes candidates à la victoire en LFB, récemment couronnée en Eurocoupe comptant de nombreuses joueuses internationales dans son effectif.

Mondeville n'a rien lâché

D'emblée, les Mondevillaises se montraient les plus inspirés, allant jusqu'à mener 15-8 dans le début du premier quart. Mais cela ne pouvait pas être aussi simple pour Mondeville qui allait couler pendant les 15 minutes suivantes, à la mi-temps c'est alors Bourges qui mène. (32-40) Comme face à Nice 15 jours plus tôt, les Filles de Mondeville ont su s'adapter pour renverser la situation, "On sait que dans un match de 40 minutes on a des hauts et des bas, on y a cru jusqu'au bout et on a rien lâché, notamment en défense." livre KB Sharp.

Ambiance festive à Bérégovoy

La Halle Bérégovoy était à la fête ce soir. Le conseil départemental du Calvados, qui organisait en début de soirée la remise des trophées du sport avait en effet distillé quelques 300 invitations et organisé une animation avec les sportifs du département. L'affiche face à Bourges marquait également le retour de Marine Johannès dans l'antre de ses débuts, l'arrière normande fêtait d'ailleurs son 22e anniversaire.

Mondeville se rend à Lyon vendredi 27 janvier pour la 16e journée de Ligue Féminine

A LIRE AUSSI.

Basket : pas d'exploit pour les Mondevillaises face à Bourges

Basket : l'USO Mondeville brise les Déferlantes de Nantes

Basket : Mondeville s'incline en prolongations face à Charleville-Mézières

Basket : Mondeville chute à Villeneuve d'Ascq

Normandie : les principaux résultats du sport pour la journée de samedi