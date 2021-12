Angelo Cantero n'a pas froid aux yeux, travaillant comme soudeur à Hérouville Saint-Clair (Calvados), le jeune homme de 27 ans candidate pour participer au jeu de téléréalité russe "Game to winter". Une émission confrontant 30 participants (15 hommes et 15 femmes) dans les conditions extrêmes de la taïga sibérienne.

Du 1er juillet 2017 au 1er avril 2018, les candidats sélectionnés devront construire un abri et survivre à l'hiver sibérien (des températures pouvant aller de -40 à -60°C), mais aussi à sa faune hostile composée d'ours et de loups.

Un terrain de jeu de 900 hectares

L'homme d'affaires Yevgeny Pyatkovsk, créateur du projet a précisé à nos confrères de Sputnik "qu'aucune équipe de tournage ne sera sur place. Près de 2 000 caméras seront installées partout". On pense assez rapidement à un reality-show à mi-chemin entre the Truman Show et "Hunger Game". Une expérience que même Sylvain Tesson aurait trouvée folle.

Mais qu'en est-il du règlement? Contrairement à ce qu'auraient pu annoncer certains de nos confrères, il est évidemment interdit de "tuer ou de violer". "Tous les candidats sont soumis aux lois en vigueur dans la Fédération de Russie et la police se réserverait le droit d'intervenir en cours d'émission" précisent les organisateurs. Autre donnée, les participants auront à disposition un bouton alertant immédiatement les secours. Problème: il leur faut 30 minutes pour atteindre "l'aire de jeu". Il y a donc un véritable risque d'y rester. "Je ne l'envisage pas du tout, je sais que je reviendrai de ces 9 mois", rétorque Angelo. Les survivalistes disposeront de 100 kilos de matériel chacun et auront pour premier objectif de construire un abri efficace avant les premières gelées de l'hiver.

Survivaliste, un état d'esprit

"En soi parler aux médias qui s'intéressent à moi me fait davantage peur que de partir en Sibérie", élude Angelo en souriant. Lui-même a déjà tenté des expériences survivalistes en montagne. "J'ai toujours eu la vision utopique des Amazoniens qui survivent en milieu hostile et ils s'en sortent mieux que nous".



