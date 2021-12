Alençon. Alençon: l'Epide ouvre ses portes aux jeunes de 18 à 25 ans

Le centre Epide d'Alençon, que François Hollande était venu visiter en avril 2015, ouvre ses portes ce jeudi après-midi 12 janvier 2017 aux jeunes âgés de 18 à 25 ans. Cette " école de la deuxième chance " accueille jusqu'à cent vingt jeunes âgés de 18 à 25 ans, sans qualification, tous volontaires pour retrouver des perspectives, améliorer leurs connaissances et construire un projet professionnel.

Formation en vue d'une insertion professionnelle

Dans un contexte d'inspiration militaire, les jeunes y suivent une remise à niveau avec des formations (maths, français, informatique), y passent le Code de la route voire le permis de conduire, y sont recadrés sur le comportement et la citoyenneté, bénéficient d'un suivi sanitaire et social, dans un but d'insertion professionnelle. Ils sont indemnisés 300 euros mensuels.

Annifia Houmadi et Pierre Soreau sont tous les deux âgés de vingt ans. Elle vient de Mayotte et a intégré l'Epide d'Alençon depuis avril 2016. Lui, depuis août 2016:

Annifia Houmadi et Pierre Soreau

Les 2/3 des jeunes qui ont fréquenté l'Epide d'Alençon en 2015 en sont sortis " positivement " de l'Epide, soit avec une formation, soit avec un emploi. Les autres ont quitté l'Epide en cours de leur contrat. Trente mille jeunes ont intégré l'un des 18 Epide en France, depuis leur création en 2005.