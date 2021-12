Mouvement national de grève, ce mardi 10 janvier 2017, dans les hypermarchés Carrefour, contre l'ouverture de cette chaîne de magasins le dimanche matin.

À Condé sur Sarthe, près d'Alençon (Orne), les salariés ont débrayé, ont distribué des tracts et ont fait signer des pétitions aux clients, entre 10h et midi.

Ils s'opposent à cette mesure imposée par leur direction en embauchant des étudiants pour travailler le samedi après-midi et le dimanche, mais on sait bien qu'à terme les salariés devront aussi travailler le dimanche et qu'ils n'auront pas le choix, expliquent-ils:

Condé-sur-Sarthe. Alençon: les salariés de Carrefour en grève Impossible de lire le son.

