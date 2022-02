Alençon. La gendarmerie lance un avis de disparition inquiétante

: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line

Un avis de disparition inquiétante a été lancé jeudi 17 octobre 2019 par la gendarmerie : il concerne Yacine Djébali, un jeune homme âgé de 24 ans, pensionnaire du foyer Anaïs pour personnes handicapées, à Sougé-le-Ganelon (Sarthe), à 15km au sud d'Alençon (Orne).

Il a disparu hier, mercredi 16 à la mi-journée. Il circule à pied, mesure 1m60, pèse 74kg, a les yeux marron, les cheveux courts bruns. Il est porteur d'une barbe et il est vêtu d'un blouson noir et de baskets rouges. Il a des troubles psychiques et suit pour cela un traitement. Il peut tenir des propos suicidaires.

En cas de renseignements pouvant aider à sa découverte, vous contactez la Brigade de Gendarmerie de Oisseau-le-Petit au 02 33 26 80 17 ou au 17.