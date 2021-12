Musique. Cargö : les rendez-vous de 2017

C'est désormais un incontournable pour les amateurs de nuit blanche: la soirée Born to Rave électrise le Cargö le samedi 14 janvier 2017.

Autre soirée qui dépote, celle du samedi 21 janvier 2017: "Braincloze" croise en effet les petits génies de la scène underground électro. Une soirée organisée en collaboration avec Washin Mashin qui, pour l'occasion, a convié ses amis: Il Est Vilaine, Femmes Viriles ou encore la djette Nari Fshr porteront haut les couleurs d'une soirée militante qui met sur le devant de la scène la culture underground techno réalisée par des femmes.

Superpoze, jeune prodige caennais, dévoilera le vendredi 24 février 2017 son univers aérien et onirique : son dernier album, très inspiré, réussit la gageure d'allier électro et mélancolie. Enfin, mercredi 1er février 2017, n'oubliez l'insolite Kiddy Boum qui promeut auprès du jeune public les rythmes électro et dance. Sans oublier le jeudi 16 mars 2017, le duo électro du moment, Paradis, qui signe des compositions ouatées et évanescentes.

Musiciens à texte

Barbagallo a plus d'une carte de visite: batteur dans la formation australienne Tame Impala, il est également chanteur et compositeur. Son dernier album, "Grand chien", fait un détour par la chanson française pour y imprimer une marque singulière où l'occitan se mêle à des sons synthé. Il sera au Cargö le mercredi 1er mars 2017.

Autre ambiance mais même recherche d'une écriture précise et ciselée, Kery James montera sur scène le jeudi 2 mars 2017. Le rappeur engagé aux textes incisifs et politiques présentera son nouvel album intitulé "Mouhammad Alix". Autre rendez-vous inspiré, celui de la "Tournée des libertés" emmenée par Sanseverino: ce projet aussi bien musical que politique vise à rassembler les diversités, à promouvoir le vivre-ensemble et le dialogue interculturel. Enfin, Camille sera sur scène le mercredi 10 mai 2017 pour présenter son tout nouvel album dont la sortie est prévue au printemps.

Enfin, en 2017, le Cargö fêtera ses 10 ans : de nombreuses soirées exceptionnelles sont prévues avec, notamment, une spéciale "AÖC anniversaire" prévue le 3 février 2017 (soirée gratuite). The Lanskies ou encore The Goaties seront de la partie !

Le Cargö, 9 Cours Caffarelli. Programmation complète et tarifs sur www.lecargo.fr Tél. 02 31 86 79 31

