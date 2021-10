Finances, projets, grands travaux, aménagement du centre ville : le maire de L'Aigle tenait réunion mardi soir devant 150 personnes !

A L'Aigle, quelques 150 personnes, dont beaucoup de commerçants, ont participé mardi soir à la réunion organisée par le maire, pour présenter ses budgets : retour sur 2010 ... prévisions 2011 ... 2 h de chiffres et de projets : effacements de réseaux électriques, réfection de la salle du Bois de la Pierre....de la gare Sncf...

Ca n'est que vers 22h30 que le débat s'est animé, sur le dossier de l'aménagement du centre ville: les commerçants, pétitions à l'appui, voulaient des explications ... des chiffres...

Mais Thierry Pinot, le maire de L'Aigle, avait bien préparé sa riposte: l'union commerciale, a non seulement été présente à 14 réunions sur ce projet ... mais en plus, elle en a validé toutes les décisions ... difficile aujourd'hui pour les commerçants de râler !

L'architecte présentera son projet d' aménagement aux élus le 5 mai prochain ... puis aux commerçants, à la mi-juin.

Les appels d'offre seront lancés en juillet. Montant de ce chantier d'aménagement du centre-ville de L'Aigle: 15 millions d'euros.

