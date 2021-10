Gros travaux à L'Aigle: les commerçants veulent voir le maire

« Nous avons travaillé avec l’union commerciale pour en limiter les effets » : déclaration du maire de L’Aigle dans la presse locale, au sujet des gros travaux à venir : la réhabilitation des Places de l’Europe et Boislandry … travaux qui débuteront au printemps, et qui doivent durer près d’1 an.