Cherbourg : une page Facebook contre le revêtement coloré du centre-ville

L'idée a fait bondir l'UMP la semaine dernière. De larges bandes multicolores sur le sol, dans les rues piétonnes du centre-ville. "Il s'agit là de badigeonner à la va-vite, avant l'ouverture du centre commercial Les Eléis" analyse le parti d'opposition.

Et ce genre de réflexion se lit aussi largement sur le web. Camille Rousvoal, une Cherbourgeoise de 31 ans, a ainsi créé une page Facebook lundi soir. "Non au revêtement ridicule prévu pour les rues piétonnes" rassemble déjà 1.550 membres, parfois automatiquement ajoutés par d'autres.

Goguenards, certains internautes comparent le projet de réaménagement aux couleurs d'Elmer l'Eléphant, ou d'Arlequin. "Cela me fait penser à Disneyland, indique Camille Rousvoal. Cela m'a beaucoup surprise. J'aurais préféré un style plus sobre et uniforme".