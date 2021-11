Rouen. Le meute de Huskies version 2017 se confirme

Pour la troisième année consécutive, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) accueilleront le Vénézuélien Larry Infante dans leur meute!

Un joueur clé dans l'effectif

Joueur d'expérience dans la Ligue AAA (le plus haut niveau de baseball professionnel après les ligues majeures de baseball, et le plus haut niveau des ligues mineures de baseball) chez les Angels de Los Angeles, Larry Infante est un atout clé pour Rouen. Avec sa voix qui porte, il entraîne les autres joueurs et son expérience sera très utile lors de la prochaine Coupe d'Europe: "C'est un leader. En Coupe d'Europe, il doit nous apporter cette sérénité qui peut faire la différence sur des matchs tendus. Il a joué à un très haut niveau aux États-Unis (AAA) et il sait ce qu'il a à faire", se réjouit le coach Keino Perez. Et avec les plus jeunes recrues, Larry sera un moteur qui tirera l'équipe vers le haut.

Depuis le Vénézuela, Larry Infante est très impatient de retrouver les Normands: "Je suis très heureux de revenir. C'est une équipe dans laquelle je me suis tout de suite senti bien. C'est comme une famille, les joueurs, le staff, les dirigeants… Tout le monde travaille pour l'intérêt de l'équipe."

Dates clés pour les Huskies

La Coupe d'Europe se profile pour les Huskies. Entre juin 2017, ils affronteront les Allemands de Regensburg, les Hollandais de Curacao Neptunus, les Allemands du BSC Mainz Athletics et les Italiens du CNF Unipolsa Bologna. Il leur faudra viser les deux premières places de la poule pour accéder aux demi-finales.

Quant au championnat, les Rouennais devront être prêts pour le dimanche 2 avril 2017. Les Huskies recevront le promu, les Ducks de St Just St Rambert (Saint-Étienne).