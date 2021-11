Maromme. Badminton en Normandie: le MDMSA chute lourdement à Aulnay-sous-Bois

Week-end douloureux pour le Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan Badminton (Seine-Maritime). Les Normands, en déplacement samedi 7 janvier 2017 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour disputer la 6e journée de Top 12, se sont lourdement inclinés (2-6).

Antoine Bébin stratosphérique

Tout commence pourtant très bien pour le MDMSA. Romain Eudeline remporte le premier match face au Polonais Mateuz Swierczinski en deux sets (21/14 21/11). Puis Antoine Bébin réalise le plus grand exploit de sa carrière en venant à bout de Przemyslaw Wacha, n°22 mondial en double et ancien n°20 mondial en simple (17/21 22/20 24/22). Le MDMSA est alors très bien parti.

Six défaites consécutives

Mais la belle mécanique normande se met ensuite à dérailler. Natalia Perminova s'incline face à l'Allemande Fabienne Deprez (21/19 21/14). Juliane Piron connaît le même sort face à la Française Marie Batomene (21/13 21/8).

Les doubles n'inverseront pas la tendance. Julien Maio, associé à Freek Golinski, se blesse au pied et la paire s'incline logiquement (21/17 21/2). Juliane Piron et Irina Khlebko résistent bien mais tombent également (23/17 18/21 21/19). Le mixte 1 (Freek Golinski-Natalia Perminova) comme le mixte 2 (Romain Eudeline-Irina Khlebko) ne font pas mieux (21/15 21/16 et 22/20 21/13).

En attendant la lanterne rouge

Le MDMSA s'incline donc 6/2 malgré un Antoine Bébin "énorme" selon les mots de son coach Stéphane Renault. L'entraîneur, qui voit son équipe reléguée à la 5e et avant-dernière place (15 points, une victoire, deux égalités et trois défaites), voit ses espoirs s'évaporer un peu plus encore : "La deuxième place s'éloigne, c'est dommage." Mais le coach compte sur la réception d'Aires-sur-la-Lys, lanterne rouge, le samedi 28 janvier 2017 pour se refaire une santé. Dans le même temps, Talence, 4e, affrontera le leader Chambly. Un succès normand combiné à une défaite de Talence pourrait permettre au MDMSA de grignoter une place au classement.

