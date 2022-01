Etude sur les horaires d'ouvertures des commerces du centre-ville d'Alençon !

Une étude vient d?être menée sur les jours et horaires d?ouverture des commerces à Alençon ... Enquête effectuée sur les 146 commerçants du centre ville d?Alençon, dont 2/3 sont indépendants, les autres sont franchisés.

1ère constatation : 1 commerce sur 3 n?affiche pas correctement ses horaires d?ouverture?

Seconde constatation : si pour dynamiser le centre-ville, les commerçants estiment qu?il faut qu?ils s?entendent pour étendre les jours et heures d?ouverture ? sans le même temps : 7 sur 10 ne souhaitent pas ouvrir le midi.

Des commerçant qui réclament aussi davantage d?animation en ville, et une amélioration des offres de stationnement, par exemple avec la 1ère ½ heure gratuite.

Le même type d?étude va prochainement être mené dans les centres-villes de L?Aigle, et de Mortagne?

