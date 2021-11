Caen. Normandie : un prêtre propose un footing avant la veillée de Noël !

Le temps de la prière arrivera suffisamment tôt, avec la traditionnelle veillée de Noël, en ce samedi 24 décembre 2016. Et "pour prendre un bol d'oxygène" en amont, le père Jean-Luc Chaumoître, prêtre des quartiers sud de Caen et de Mondeville (Calvados), a décidé cette année encore d'appeler au rassemblement dans un tout autre cadre. Il donne rendez-vous à 16h30 "à tous ceux qui le souhaitent pour une course à pied devant l'église Notre-Dame de la Grâce de Dieu". Un temps musical d'accueil y sera proposé avant l'effort.

"Les différences s'estompent avec la course"

Pour lui qui n'en est pas à son coup d'essai avec une première course organisée en 2000 alors qu'il était curé à Condé-sur-Noireau (Calvados), le tracé du parcours est clairement défini. Après le départ à 17h, le groupe rejoindra en courant l'église de Cormelles-le-Royal, puis celle de Sainte-Thérèse à Caen. Une pause y est prévue pour apprécier un graff réalisé par l'artiste caennais Seb Toussaint, dédié en grande partie aux Saints Louis et Zélie Martin, originaires de l'Orne et canonisés par le pape François en octobre 2015. Le jogging prendra fin vers 18h15 à l'église Marie Madeleine Postel de Mondeville, où se tient une exposition sur des crèches du monde entier depuis 2013.

"L'idée d'une course c'est de proposer un temps de partage au plus grand nombre, chrétien ou pas, pour se retrouver dans la nuit de Noël, en fraternité", comme il l'explique encore :

Une façon qui lui est propre de vivre sa foi. L'an passé, une cinquantaine de personnes avait répondu à son appel. "Quand on court ensemble, on forme vite un groupe et les différences s'estompent". Le parcours emprunte au maximum les pistes cyclables, notamment pour permettre à ceux qui veulent se déplacer à vélo ou en trottinette de participer.

Pratique. Rendez-vous samedi 24 décembre 2016 à 16h30 à l'église Notre-Dame de la Grâce de Dieu à Caen.

