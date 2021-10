Castilly. Piétonnes mortellement fauchées en Normandie : le conducteur a "des problèmes de drogue"

L'information est révélée par nos confrères de La Manche Libre. L'individu de 35 ans soupçonné d'être le conducteur de la Citroën C5 qui a mortellement percuté deux femmes vendredi 9 décembre 2016 à Yvetot-Bocage (Manche), est originaire de Castilly, non loin d'Isigny-sur-Mer (Calvados). Et n'est pas inconnu des forces de l'ordre.

Des problèmes avec la drogue

"On lui reproche de nombreux petits trafics et autres faits de délinquance. Il est également soupçonné d'avoir des problèmes de drogue", rapporte sur place un témoin interrogé par La Manche Libre. "Il n'était pas très apprécié et les gendarmes venaient régulièrement chez ses parents", poursuit cette même source.

Il prétexte un choc avec un chevreuil

Le véhicule Citroën C5 mis en cause dans l'accident d'Yvetot-Bocage a été retrouvé à Castilly. Interrogé par les enquêteurs, le conducteur présumé avait reconnu être propriétaire de ce type de voiture et avait alors expliqué que celui-ci était accidenté, mais après un choc avec un chevreuil.

Cet habitant de Saint-Lô (Manche) a été mis en examen samedi 17 décembre 2016 pour homicides involontaires aggravés par le délit de fuite.

