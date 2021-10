Pour fuir la mafia, il organise son arrestation pour partir en prison.

L'homme, un Arménien, a pénétré dans une bijouterie, située proche d'un commissariat de Colmar, puis a feinté de dérober un bracelet en or. Il a ensuite conseillé à la vendeuse de les enfermer en attendent l’arrivée de la police.



Arrété, il passe en garde à vue et déclare avoir volé le bijou, ce qui n'était en réalité pas le cas.



Au Tribunal, il avoue.



Devant la situation, le tribunal est resté interrogatif... Il plaide coupable, alors que le bracelet est resté sur son présentoir dans la boutique. Le juge enjoint alors le prévenu de dire la réelle raison pour laquelle il s'est fait arrêter.



Il est alors passé aux aveux, et a expliqué être menacé par des Arméniens à qui il doit 7.000 euros pour avoir mal contrefait des papiers d’identité.



"Nous ne Sommes pas le S.A.V. de la mafia arménienne"



En se faisant arrêter pour vol, il espérait une condamnation à un mois de prison pour sauver sa peau, et réfléchir à une méthode pour échapper à la mafia. « Nous ne sommes pas le SAV de la mafia arménienne », a répondu la vice-procureur. Finalement, il écopera de trois mois.