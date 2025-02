Prison d'Argentan. Livraison par drones ou au parloir : comment lutter contre les tentatives d'introduction de téléphones et de stupéfiants

Mardi 11 février, une livraison par drone a été effectuée à la prison d'Argentan. "On a découvert trois drones" autour de l'établissement, assure Renato Cavarelli, le patron des policiers de l'Orne. "On a interpellé deux jeunes personnes qui tentaient d'acheminer des objets dans la prison", complète-t-il.

Selon le syndicat de police Alliance 61, une fouille de la cellule d'un détenu en lien avec l'un des passeurs a permis la découverte de 210g de cannabis et d'un téléphone portable.

Une saisie avant une visite au parloir

Pour lutter contre ces tentatives, la vidéoprotection du centre de détention va être prochainement renforcée. "On espère que cela permettra d'empêcher certaines projections et de mieux identifier les auteurs", explique le procureur d'Argentan, Christophe Bogliolo.

Mais les tentatives ne sont pas uniquement aériennes. "Ça passe également par le parloir, d'où le fait que la police et la gendarmerie, avec l'autorisation du parquet, font des contrôles d'identité en amont des parloirs, à la fois physiquement dans les locaux du centre de détention et sur les routes d'accès au centre de détention", détaille le procureur. Ces contrôles donnent des résultats significatifs. La dernière opération menée en décembre a permis de saisir environ 50g de cannabis sur 3 des 12 familles en visite. C'est sur l'année 2024 environ 2 à 3kg de stupéfiants et 300 téléphones saisis dans ces conditions.

