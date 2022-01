2500 euros de jeux vidéo volés à Argentan : les auteurs interpellés

Les vidéos du magasin ont permis d'identifier un jeune de 19 ans qui a été interpellé dans le quartier voisin, le 29 janvier au matin et placé en garde à vue. Une quinzaine de jeux ont été retrouvés à son domicile.

Le lendemain, son comparse de 22 ans était à son tour identifié, interpellé et placé en garde à vue. Plus d'une vingtaine de jeux neufs ont été retrouvés chez lui. Pendant la perquisition il s'est montré violent avec les policiers, tout comme sa mère, et les a outragés.

L'individu de 19 ans, bien connu des services de police, a été incarcéré et devra répondre des faits de vol en réunion.

Son ami de 22 ans remis en liberté, répondra des même faits, ainsi que des faits d'outrage et de rebellion.

La mère de ce dernier sera poursuivie pour outrage et rebellion. Ces trois personnes feront l'objet d'une comparution devant le tribunal correctionnel le 26 mars prochain.