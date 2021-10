Jumièges. En Seine-Maritime, du mécénat pour restaurer l'abbaye de Jumièges

Petit à petit, pierre après pierre, l'abbaye de Jumièges (Seine-Maritime), construite en 654 et aujourd'hui baptisée "plus belle ruine de France", se refait une beauté. Une nouvelle étape de sa restauration a eu lieu jeudi 1er décembre 2016 avec la signature d'une convention de mécénat entre le Département, propriétaire de l'abbaye, la Fondation du Patrimoine et la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance (CGPA). Par l'intermédiaire de la Fondation, cette dernière donne 50 000€ (déductibles fiscalement) pour la restauration d'une partie de l'abbaye.

Consolider et restaurer les celliers

C'est l'édifice à l'Ouest du cloître, portant le nom de celliers, qui va bénéficier de ce don. Les travaux ont commencé en février 2016 et se termineront en avril 2017. Il s'agit, entre autres, de remplacer les pierres fragilisées, de supprimer la végétation ou encore de restaurer et nettoyer les sculptures présentes (un travail assuré par l'atelier Serge Giordani) sur cet édifice construit au XIIe siècle, qui a d'abord servi de lieu d'accueil des hôtes de marque avant de faire office de lieu de stockage à partir du XIVe siècle.

703 000€ de travaux

Une fois ces travaux terminés, les visiteurs, qui peuvent déjà visiter le reste du site, pourront entrer à nouveau dans les celliers et approcher au plus près de la sacristie et de la salle capitulaire.

Les travaux coûtent 703 000€. Le mécénat de la CGPA permet ainsi de financer 7% de l'opération, dont la maîtrise d'oeuvre est assurée par le cabinet H2o Architectes.

