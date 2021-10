Enquête Pisa sur l'éducation: Singapour en tête, la France dans la moyenne

Plusieurs pays asiatiques figurent parmi les meilleurs élèves en sciences, sujet le plus développé dans cette édition, mais aussi en lecture et en mathématiques. La France se situe dans la moyenne de l'OCDE, mais se distingue encore une fois par le poids de l'origine sociale sur les résultats des enfants.

Derrière Singapour figurent le Japon, l'Estonie, Taipei, la Finlande, Macao, le Canada, le Vietnam, Hong Kong et l'ensemble "P-S-J-G" (les villes chinoises de Pékin et Shanghaï et les provinces Jiangsu et Guandong), pour les compétences en sciences.

A noter un recul de la Finlande, longtemps considérée comme un modèle, en raison d'une moindre proportion d'élèves très performants par rapport à 2006.

La France reste dans la moyenne de l'OCDE, avec l'Autriche, les Etats-Unis et la Suède, derrière l'Allemagne et la Belgique.

Depuis 2006, la dernière édition où Pisa s'était focalisée sur les sciences, "les pays ont beaucoup investi en éducation. C'est un peu décevant de voir que la performance en sciences n'a pas progressé", regrette Eric Charbonnier, spécialiste de l'éducation à l'OCDE.

