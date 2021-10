La ville de Colombelles va participer à l'expérience "territoire zéro chômage de longue durée" à partir du mois de mars 2017. Ce dispositif vise à tester, pendant cinq ans, l'embauche en CDI de personnes sans emploi depuis douze mois au plus.

Colombelles fait partie des dix territoires nationaux choisis pour participer à cette expérience. Au départ, ils avaient été 42 à déposer un dossier auprès de l'État. Le choix de Colombelles n'est pas anodin, puisque la ville présente le plus fort taux de chômage de l'agglomération caennaise (20 %) et compte 230 personnes en recherche d'emploi depuis plus d'un an.

"Tous les demandeurs d'emploi volontaires à Colombelles doivent pouvoir retrouver du travail, explique le maire PS de la commune, Marc Pottier. Il faut partir du principe que toute personne a des compétences et des qualités. En mobilisant les acteurs économiques, associatifs et politiques, on peut inventer de l'emploi et faire en sorte que le chômeur puisse retrouver du travail."

40 personnes embauchées dès la mi-mars

Le projet a été initié par ATD Quart-Monde, qui souhaitait transférer les montants touchés par des demandeurs d'emploi longue durée vers des salaires. "On estime qu'un chômeur coûte jusqu'à 17 000 euros à la société. L'ambition est de transférer l'argent pour créer un emploi et de la richesse à la collectivité." L'expérience va être testée pendant cinq ans: les personnes inscrites au chômage depuis plus d'un an et domiciliées depuis au moins six mois à Colombelles, pourront être embauchées en CDI dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire financées par l'État et les collectivités (services à la personne, activités liées à l'environnement comme le recyclage, l'auto-partage ou le commerce équitable). Ils seront payés au Smic.

Pour cela, une entreprise à but d'emploi (EBE) va être créée. Cet établissement sera l'employeur officiel des demandeurs d'emploi sélectionnés. L'engagement sera très souple: les personnes seront libres de l'intégrer, de la quitter pour y revenir par la suite dès qu'ils en sentiront la nécessité. Le volume horaire variera en fonction des besoins de la collectivité et du demandeur d'emploi. La première vague d'embauche verra le jour à la mi-mars 2017. 40 premiers chômeurs, tous volontaires, vont être recrutés. "On espère monter jusqu'à 100 personnes", ajoute le maire.

A LIRE AUSSI.

Orne : une société d'insertion pour les chômeurs de longue durée à L'Aigle

Baisse du chômage: pour Hollande "la bataille porte ses fruits"

Chômage: Pôle emploi publie les chiffres d'octobre

France: l'économie a créé 52.200 emplois au troisième trimestre