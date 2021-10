éclectique . Trois concerts à La Fermeture Éclair le samedi 10 décembre

La fermeture Éclair à Caen (Calvados) propose le samedi 10 décembre 2016, un concert avec trois groupes. La soirée débute avec l'indie-rock de Jackie Phantom, une ligne musicale sinueuse qui lorgne vers le trip hop et la noise music. Suivront les Stoned Diplodocus, trio de mauvais garçons qui s'emploient à déconstruire les genres et à brouiller les lignes musicales des répertoires. Enfin, le groupe "You" réunit la batteuse Héloïse Divilly, la chanteuse suédoise Isabel Sörling et le guitariste Guillaume Magne pour un répertoire folk.

Samedi 10 décembre à partir de 20h30 à La Fermeture Éclair. Tarif : 5€. Tél. 02 31 83 20 35

